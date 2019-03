CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Marzo 2019, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cabine dell'elettricità per l'illuminazione pubblica manomesse e riempite di rifiuti: black out per due sere a Ercolano, nella strada che conduce agli Scavi archeologici. Non è chiaro se si sia trattato di un atto vandalico ad opera di baby gang o di un vile sfregio, stanno indagando sul caso le forze dell'ordine. Ma certo è che è difficile comprendere il movente di un atto del genere che ha lasciato, per una sera e per una notte intera, gran parte della città al buio. Anche se i residenti temono che al buio possano intensificarsi le rapine, che da mesi si stanno verificando in alcune zone della città. E potrebbe anche essere fatto apposta.DOPPIO RAIDTutto è cominciato mercoledì sera quando ignoti, verso le 20.30, hanno forzato gli sportelli di apertura di due cabine dell'elettricità in via IV Novembre, il corso che dalla stazione della Circumvesuviana conduce agli Scavi, e hanno manomesso cavi e pulsanti. Non contenti, poi, hanno riempito le cabine con rifiuti. Immediatamente, parte di via IV Novembre e soprattutto via Trentola, che è controlllata dalle due cabine, sono rimaste al buio. I residenti hanno allertato i tecnici del Comune che, mercoledì sera, sono intervenuti tempestivamente: il black out è durato un paio d'ore. Giovedì sera, però, i vandali sono tornati sul posto con lo stesso intento ma a un'ora più tarda. Probabilmente, era tutto studiato proprio per impedire l'intervento riparatore e lasciare al buio parte della città per tutta la notte. E così è stato: verso le 23, indisturbati anche perché in zona non ci sono telecamere di video sorveglianza, i vandali hanno scassinato le porte delle due cabine - probabilmente con un grimaldello - che intanto erano state riparate e hanno manomesso nuovamente il cuore elettronico delle cassette, lasciando poi all'interno di esse spazzatura. Questa volta il black out è durato tutta la notte, solo ieri mattina i tecnici sono intervenuti per riparare un guasto. «Non capiamo chi voglia creare questi disagi - dice un residente - ma di certo ci stanno riuscendo. Io lavoro con il computer fino a tarda notte e per due giorni ho avuto problemi».