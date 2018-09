Caccia agli ultimi eredi del boss Sibillo: si muove il Csm, a Napoli il plenum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 09:19

Un ponte con i Quartieri spagnoli, un’alleanza criminale che lega le nuove leve della camorra di Forcella, quelli della nuova paranza dei bimbi, e cosche più strutturate di Montecalvario. Un’alleanza che ha un solo obiettivo: controllale le piazze di spaccio in una parte di Forcella, strappare i traffici di stupefacenti dalle mani dei pusher targati clan Mazzarella. Ancora giovanissimi sugli scudi, ancora una paranza di bimbi che, sull’esempio di Emanuele Sibillo (ucciso nel 2015 dopo una sanguinaria carriera di boss), punta ad imporsi nello scacchiere delinquenziale cittadino.Intanto, sul caso Napoli - sempre e comunque legato all’avvento di aspiranti boss giovanissimi - si muove anche il Csm. Martedì prossimo, alle 16, nel Palazzo di giustizia di Napoli, si terrà in via del tutto straordinaria una riunione del plenum del Csm sul tema delle baby gang. Cinque mesi dopo la trasferta a Nisida della sesta commissione, mission straordinaria dell’intera assemblea. Martedì pomeriggio verrà presentato un documento della sesta commissione, sulle sanzioni da applicare ai minori non imputabili (gli under 14), sempre più spesso protagonisti di fatti di cronaca nera. Napoli laboratorio per nuove proposte legislative, dunque, anche alla luce dei provvedimenti adottati due anni fa in zona Pallonetto di Santa Lucia, dove è stata revocata la patria potestà ai genitori che usavano i figli minori per spacciare o confezionare dosi di droga.