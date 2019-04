Oro, Ferrari e villa a Capri: è caccia ai fondi neri portati all'estero del manager di Alma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Aprile 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soldi, tanti al punto da dover utilizzare dei trolley per trasportarli, e lingotti d'oro, quadri e opere d'arte, gioielli e Rolex, auto di lusso e yacht, ville e casolari, anche da venti stanze. Quello che i finanzieri hanno sequestrato a Luigi Scavone e Francesco Barbarino, i due amministratori di fatto della Alma spa, coinvolti nell'inchiesta su una frode fiscale milionaria, è un patrimonio di grande valore ma non sarebbe tutto il tesoro che, per gli inquirenti, gli indagati avrebbero accumulato negli ultimi anni. Si cercano fondi neri all'estero. Intanto sia Scavone che Barbarino, in carcere dal 26 marzo, si stanno sottoponendo a interrogatori investigativi che non sono ancora conclusi, e non si esclude che nuovi sequestri possano essere eseguiti in futuro.Nel frattempo si fa la stima di ciò che è stato sequestrato in questa prima fase dell'indagine che coinvolge amministratori e consulenti, a vario titolo accusati di una maxi evasione fiscale. L'inchiesta, nata da un controllo dell'Agenzia delle Entrate e arrivata a una svolta seguendo i flussi di denaro movimentati con sofisticate operazioni finanziarie, è stata battezzata non a caso «Accolli d'oro».