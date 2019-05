Caccia fuorilegge nella penisola sorrentina: trovate le trappole dei bracconieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Maggio 2019, 13:00

Debellato? Nemmeno per sogno. In provincia di Napoli, soprattutto in penisola sorrentina e a Ischia, il bracconaggio è duro a morire. A dimostrarlo è il primo bilancio del campo contro la caccia illegale che vede impegnate trenta guardie volontarie del Wwf da tutta Italia: nove richiami acustici per quaglie individuati e sequestrati, sigilli a ventotto trappole per piccoli uccelli, denunce e verbali per altre irregolarità. «Migliaia di animali selvatici continuano a essere abbattuti in barba alla legge e poi rivenduti sottolineano i vertici del Wwf nazionale alimentando il mercato nero».Gli ambientalisti stanno passando al setaccio alcune «zone calde» delle province di Napoli e Caserta, inserite dal Governo tra i «black spot» per la persistenza del bracconaggio, e in quella di Salerno. Allarmanti i primissimi risultati: a Ischia, per esempio, le guardie del Wwf hanno sequestrato addirittura 28 trappole per la cattura di piccoli uccelli a una persona che è stata pure identificata. Sempre sull'Isola Verde, ma stavolta a carico di ignoti, sono stati messi i sigilli a tre richiami acustici a funzionamento elettromagnetico: dispositivi che nottetempo riproducono il verso delle quaglie per attirarle nel luogo dove, alle prime luci dell'alba, i bracconieri saranno pronti a impallinarle.