«Cacciato di casa perché gay»: morso da topi, finisce in ospedale

Sabato 27 Ottobre 2018, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cacciato di casa perché omosessuale, costretto a vivere in condizioni disumane in un sottoscala, finisce in ospedale dopo essere stato morso dai topi. È la vicenda accaduta a Monte di Procida e denunciata dall'Arcigay, che si è messa in contatto con il sindaco del piccolo comune flegreo, il quale ha assicurato il proprio intervento per trovare una sistemazione dignitosa a Sergio, che ha 40 anni.Invalido al 100% (conseguenza di un incidente sul luogo di lavoro), l’uomo ora vive in un sottoscala, utilizzando un bidone come wc e lavandosi nottetempo in una fontana vicina. Sergio - essendo in condizioni d’assoluta indigenza - ha inoltre notevoli problemi di sussistenza, a cui talora fa fronte ricorrendo alla generosità di qualche assistente sociale e di qualche amico. Sergio, denuncia l'Arcigay, è ora ricoverato all’ospedale di Boscotrecase per un'emorragia dovuta ai ripetuti morsi di topi.Spiega il sindaco, Giuseppe Pugliese: «Non so quali siano state le dinamiche familiari, ma posso dire senza timore di smentita che non siamo una comunità omofoba. Conoscevamo da tempo le condizioni di difficoltà di Sergio e abbiamo provato in più modi ad aiutarlo, dal Comune alla parrocchia. Ora cercheremo di trovare ulteriori soluzioni che gli consentano di non vivere in condizioni disumane». «Io, e ritengo la maggior parte dei miei concittadini, non sapevamo nulla fino ad oggi degli orientamenti sessuali di Sergio, e non so fino a che punto il clamore sollevato dall'Arcigay possa giovare alla soluzione dei suoi problemi - sottolinea il sindaco - I servizi sociali del Comune lavoravano da tempo sul caso. Gli abbiamo erogato un contributo una tantum, gli abbiamo proposto ricoveri in strutture che lui però ha sempre rifiutato. Gli abbiamo inviato per alcune ore la settimana un operatore sociosanitario, abbiamo provato a erogargli il Rei, il reddito di inclusione, ma l'Inps glielo ha negato probabilmente perché risulta intestatario di quote di beni ricevute in eredità. Insomma era ed è un caso pienamente al centro dell'attenzione della comunità, parrocchia compresa», prosegue il sindaco. «Moltiplicheremo gli sforzi per cercare insieme a Sergio e alla sua famiglia una soluzione, perché è indegno che nel 2018 un uomo possa vivere in un seminterrato privo dei requisiti di abitabilità», conclude Pugliese.