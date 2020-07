Orrore nel Napoletano: trovato cadavere decapitato in un casolare, è un italiano

Il cadavere decapitato di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un casolare abbandonato nella zona collinare di Cigliano, a Pozzuoli, nella tarda serata di ieri. Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli che stanno conducendo le indagini. È stato disposto il trasferimento del corpo a medicina legale del II Policlinico di Napoli per gli esami autoptici e per datarne la morte. Il morto è un uomo che avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 30 agosto, A.A.. Viveva in precarie condizioni igieniche nel rudere che si trova a poca distanza dal luogo del ritrovamento. La salma è stata sequestrata dagli inquirenti. Sentiti già alcuni residenti e conoscenti della vittima dalla polizia per risalire agli ultimi giorni di vita.

