Cadavere di gatto non rimosso: quartiere in ostaggio per la puzza nel Napoletano

TORRE DEL GRECO. Cadavere di gatto non rimosso da quattro giorni: un intero quartiere in ostaggio per la puzza. Accade in viale Castelluccio, nel centro storico di Torre del Greco, dove venerdì un gatto randagio è stato ucciso probabilmente da un’auto e lasciato davanti ad un palazzo, proprio sotto le finestre di diversi condomini. L’olezzo raggiunge più di un palazzo del viale e, anche i pedoni al passaggio devono otturarsi il naso nonostante la mascherina anti-Covid.

I condomini hanno già allertato polizia municipale e carabinieri che hanno fatto segnalazione all’Asl veterinaria addetta alla rimozione, ma da venerdì il gatto è ancora lì. Tra l’altro, è pure una scena pietosa a cui assistere. I condomini di almeno quattro palazzi si sono barricati in casa, con le finestre sbarrate, per il cattivo odore.

«Oltre a chiamare - dice una donna- ho anche scritto pec al Comune ma nulla. Abbiamo bambini, non possiamo restare con le finestre chiuse e in queste condizioni di rischio igienico sanitario. Tra l’altro fa ancora caldo e la puzza è micidiale».