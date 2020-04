Bacoli, uomo di 57 anni trovato morto sulla spiaggia

BACOLI. Un cadavere di un uomo di 57 anni originario di Bacoli è stato rinvenuto questo pomeriggio sul bagnasciuga della Spiaggia Romana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bacoli e quelli della compagnia di Pozzuoli. Secondo le prime indagini svolte dalle forze dell'ordine l'uomo si ipotizza sia morto per cause naturali, il magistrato di turno ha disposto tuttavia il sequestro della salma, che non presenta segni di violenza, per effettuare l'autopsia e verificare l'esatta causa del decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA