Cadavere ritrovato sui binari tra Pietrarsa e Portici: traffico ferroviario sospeso per due ore

Lunedì 24 Dicembre 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 14:24

Per il ritrovamento di un cadavere sulla linea ferroviaria tra Pietrarsa e Portici è stato sospeso dalle ore 9 di questa mattina fino alle ore 11,20 il tratto sulla linea da Napoli a Salerno. Trenitalia per questo motivo ha comunicato che i treni sulle due direzioni si fermavano nelle stazioni di Torre Annunziata Centrale e Napoli San Giovanni-Barra e fra le due località è stato, poi, attivato un servizio sostitutivo con autobus. Nelle due ore in cui il servizio è stato fermo nel tratto in cui è stato rinvenuto il cadavere ci sono stati gli accertamenti di rito da parte delle forze dell'ordine disposte dall'autorità giudiziaria. Verso le ore 11.20 è iniziata a tornare, poi, gradualmente alla normalità, dopo il nulla osta del magistrato di turno, la circolazione ferroviaria fra Portici e Napoli San Giovanni Barra.La Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che sono stati coinvolti complessivamente 37 Regionali con ritardi fino a 30 minuti, con cancellazioni e limitazioni di percorso.