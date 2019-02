Domenica 24 Febbraio 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 12:56

Un cartellone pubblicitario di grosse dimensioni si è abbattuta questa mattina sulle campane della raccolta differenziata al Corso Meridionale. La grossa struttura non ha retto al forte vento. Le campane dei rifiuti, facendo da cuscinetto hanno evitato l'impatto sulla strada e sulle automobili in circolazione. Nessun ferito ma molta paura per i passanti che hanno assistito all’evento.«Gravissima situazione - dichiara il leader delle guardie giurate Giuseppe Alviti - alla stazione centrale di Napoli. La drammatica situazione sicurezza va monitorata. Anche oggi potevamo ad assistere ad una tragedia ed è un caso che non ci siano morti. Eppure la situazione di emergenza era stata segnalata, Napoli resta in continuo pericolo». Al momento è presente sul posto la polizia per gli accertamenti del caso.