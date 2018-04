Giovedì 12 Aprile 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 17:42

TORRE ANNUNZIATA. È volata giù dal primo piano di casa sua ed è morta all’ospedale Sant’Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. La signora di 86 anni, A. V., è caduta dal balcone del suo appartamento, all’angolo tra corso Umberto I e via Fusco, facendo un volo di oltre 6 metri. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della polizia municipale oplontina che hanno allertato i sanitari del 118. I caschi bianchi, agli ordini del comandante Mario Accardo, hanno chiamato il pm di turno e stanno facendo i rilievi del caso. Al momento della caduta in casa c’era la figlia, ascoltata dagli agenti. L’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio.