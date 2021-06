Cade da moto sulla Caserta-Salerno 30enne si frattura bacino e gambe

Un incidente pauroso e pericoloso che poteva trasformarsi in dramma. E' quello avvenuto questa notte sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza di Palma Campania in direzione Nola. M.S., 30 anni di Camposano, era in sella alla sua moto da solo, di ritorno da una giornata al mare, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito fuori strada.

Un impatto terrificante quello con l'asfalto: il 30enne è stato portato subito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria la Pietà di Nola. I medici del nosocomio hanno prestato le prime cure al ferito al quale sono state riscontrate la frattura del bacino e quelle scomposte alla tibia e al perone di entrambe le gambe. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane di Camposano è stato trasferito all'Ospedale del Mare.