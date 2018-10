Napoli, cade pigna monumentale accanto al Duomo: «Si intervenga, preserviamo il nostro patrimonio»

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 11:42

NAPOLI – Una pigna Monumentale è crollata al suolo, all’ingresso laterale del Duomo di Napoli. Sono alcuni residenti a lanciare l’allarme. «Giace a terra – reclama il Conigliere Pino De Stasio della Seconda Municipalità – nel disinteresse più totale, quasi come fosse un rifiuto. Chiedo a chi di competenza di intervenire, Curia, Sovrintendenza o Comune di Napoli».Siamo in piazzetta Riario Sforza, territorio appartenente in realtà alla Quarta Municipalità a cui i residenti mandano la segnalazione per i dovuti interventi. «Sono oggetti di grande valore storico – dichiara un residente del centro antico – è importante che chi ci amministri ne abbia la dovuta cura». Per l’assessore Stefano Capocelli della Quarta Municipalità «la Pigna rappresenta un oggetto monumentale di grande importanza che va conservato», ed aggiunge: «Il significato della pigna allude al più alto grado di illuminazione spirituale possibile. La pigna mantiene il suo significato originale nelle varie incarnazioni. Simboleggia un organo, la “ghiandola pineale” o “Terzo Occhio”, che tutti noi possediamo».«Bisogna intervenire immediatamente - interviene su facebook Fabrizio – ed il pezzo va messo in sicurezza. La Chiesa madre dovrebbe prevedere la manutenzione e le verifiche dello "stato di salute" dei manufatti e delle opere. Di certo c'è anche una assicurazione, che potrebbe coprire nell'immediato i costi per un intervento straordinario di ripristino».