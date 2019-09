Martedì 24 Settembre 2019, 21:20

Giugliano. Cade da un balcone al primo piano di uno stabile, senza scampo un sessantottenne. È il dramma che si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in uno stabile di via Casacelle a Giugliano. A perdere la vita è stato M. R., residente in zona. L’uomo, infatti, stava effettuando dei lavori di tinteggiatura al primo piano di uno stabile della zona periferica della città quando all’improvviso, forse per un malore, ha perso l’equilibrio dalla scala su cui stava lavorando ed è caduto: un volo di poco più di cinque metri che è stato fatale. Inutili i soccorsi dei medici del 118 dell’ospedale San Giuliano di Giugliano che hanno constatato il decesso del sessantottenne. Sul luogo del dramma sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano, che hanno avviato le indagini. Il pubblico ministero di turno del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico al fine di poter decretare le esatte cause del decesso.