Lunedì 6 Agosto 2018, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ramo si è staccato da un albero ad alto fusto ed ha ferito una 67enne, al Vomero L' episodio è accaduto in tarda mattinata mentre l'anziana era seduta su una panchina in piazza Immacolata. La caduta del ramo lungo circa 4 metri e largo 20 centimetri è avvenuta all'improvviso sebbene la vittima dell'incidente non sia stata colta in pieno ma solo parzialmente.La donna è stata soccorsa dal 118 e sono in corso gli accertamenti clinici all'ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell'unità operativa Vomero Arenella della polizia municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e avviato le procedure per gli accertamenti sullo stato degli arbusti.Nelle prossime ore, infatti, sono previsti i sopralluoghi tecnici degli agronomi del Comune di Napoli per stabilire lo stato del fusto ed eventualmente le sue condizioni di manutenzione che potrebbero aver causato il distacco del ramo. In sinergia con la polizia municipale sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la protezione civile che hanno tagliato e rimosso l'ingombrante ramo dalla piazza