Un 26enne napoletano è precipitato dal secondo piano mentre stava lavorando nella torre 13 del Polifunzionale Inail,in via Nuova Poggioreale. L' episodio è accaduto intorno alle 9 di questa mattina e sul posto, sono giunte le volanti della Polizia di Stato e l'ambulanza della postazione "Loreto Mare".



I sanitari hanno recuperato il giovane in stato di incoscienza sulla strada davanti alla torre e lo hanno trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare dove è stato assistito in pronto soccorso e successivamente, ricoverato nel reparto di Ortopedia. Nonostante la precipitazione dal secondo piano, il 26enne non è in pericolo di vita e ha riportato solo fratture in varie parti del corpo, maggiormente sugli arti inferiori.



In un primo momento le chiamate di emergenza giunte alla centrale del 118, segnalavano la caduta volontaria del 26enne, mentre in un secondo momento al presidio che lo ha assistito sono giunte comunicazioni riguardo alcune patologie che avrebbero causato la sua perdita di equilibrio quando si è affacciato al balcone. In ogni caso, la natura della precipitazione resta da chiarire mentre il 26enne rimane ricoverato nel presidio di Ponticelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA