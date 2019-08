Lunedì 12 Agosto 2019, 13:45

Un 65enne è precipitato sulla scogliera dell'area marina della Gaiola, a Posillipo. L'uomo, G. G.era in compagnia del figlio quando è scivolato sui massi ferendosi al punto di non riuscire più a risalire la scogliera.L 'incidente è avvenuto in tarda mattinata e l'intervento di soccorso è stato complesso e delicato perché l'uomo era in una posizione impossibile da raggiungere se non con l'ausilio dell'elicottero. Sul posto, quindi, è intervenuta la postazione 118 di Pianura coadiuvata dall'elisoccorso di Pontecagnano.L' equipe dell'ambulanza ha immediatamente stabilizzato l'uomo ferito in maniera profonda a un arto e con un importante trauma cranico, trasferendolo d'urgenza in ospedale.