â€‹Napoli, paura al corso Umberto, cade un altro albero: «Ora basta»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un albero caduto al suolo. Al corso Umberto paura tra i passanti. Il vento forte ha buttato giù uno degli alberi che fanno da decoro al marciapiedi. «Non ne possiamo più - reclama un residente - abbiamo paura di scendere da casa». Ed ancora: «Sembra che questi alberi non abbiano radici - reclama un altro residente - si faccia un monitoraggio e si abbattano quelli malati dai marciapiedi, qui ci sono i nostri figli».Alberi che fungono da arredo urbano ma che diventano un vero e proprio pericolo. Siamo in prossimità di scuole e abitazioni, ed anche gli esercenti della zona sono spaventati per l’accaduto. «Questa città sta cadendo a pezzi – dice un commerciante – abbiamo bisogno di controlli su tutto il territorio, per fortuna non è successo nulla di grave e nessuno passava in quel momento». Per i cittadini della zona «è necessario un monitoraggio del territorio», in quanto «ai primi accenni di intemperie ci sono danni che possono rivelarsi irreparabili». Il custode di un edificio aggiunge: «Sono passato poco fa da quel lato del marciapiedi, sono un miracolato».