Napoli, piovono calcinacci al corso Umberto: pedoni e bambini sfiorati dalle pietre

Domenica 5 Maggio 2019, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 13:39

Paura per i residenti di Corso Umberto. Numerosi calcinacci sono caduti dal civico 237. In quel momento non c’erano parsone che rientravano dalla messa della domenica o bambini nei carrozzini portati in giro dai genitori così come di consueto la domenica mattina. Il marciapiedi è interdetto per le dovute verifiche tecniche.«Da tempo chiediamo un intervento da parte dei tecnici e la messa in sicurezza del palazzo, poteva succedere una tragedia», reclama una condomina del palazzo. «Le previsioni di pioggia ci lasciano preoccupati, non sono casi isolati, ci sono interi palazzi del centro storico in queste condizioni. Il 17 aprile, poco distante dallo stabile da cui son caduti i calcinacci, l’ennesima tragedia sfiorata in via Porta di Massa, lì dove un dragone di ghisa si è staccato dal palazzo della farmacia di Mezzocannone e ha preso in pieno la tempia destra di un turista tedesco.«Oltre alle reti contenimento – reclama un altro residente – abbiamo necessità di una relazione tecnica che garantisca la sicurezza dello stabile, non possiamo vivere nel terrore che ci cadano i muri addosso».