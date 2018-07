Lunedì 9 Luglio 2018, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 20:23

Napoli, recintata parte di piazza Vanvitelli per caduta di alcuni calcinacci. Dal civico 17 al civico 19 l’area è stata transennata dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polIzia municipale. Nonostante la zona fosse al momento della caduta del costone, stracolma di giovanissimi, nessuno è rimasto ferito.Al momento sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine in attesa della messa in sicurezza. È il secondo episodio di crolli nel giro di due settimane in piazza Vanvitelli.