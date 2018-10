Cadono mattoni sui binari della Circumvesuviana: saltano 20 corse, chiusa una linea

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 15:51

Circa venti corse cancellate, ritardi di venti minuti e un’intera linea, quella di Pomigliano-Acerra, chiusa dal pomeriggio. Per il terzo giorno consecutivo i pendolari della Circumvesuviana sono costretti a fare i conti con disagi e problemi. A causa del distacco di mattoni di tufo da un edificio privato confinante con i binari, nel tratto che va da piazza Garibaldi al terminal di Porta Nolana, l’Eav ha dovuto inibire alla circolazione due linee su quattro, per consentire i lavori di messa in sicurezza e l’intervento dei vigili del fuoco. Per questo l’azienda ha dovuto programmare la soppressione di circa venti corse, distribuite su tutte le linee, e la chiusura della tratta Pomigliano-Acerra a partire dalle 15 fino a fine servizio (sono stati comunque messi a disposizione autobus sostitutivi). Tutte le corse, inoltre, hanno subito ritardi fino a venti minuti.È il terzo giorno consecutivo che si verificano problemi sulle linee della Circumvesuviana: lunedì furono cancellate 40 corse a causa di un’agitazione dei macchinisti, che rifiutarono di fare lo straordinario, ieri l’allagamento del deposito di Ponticelli ha portato alla soppressione di 10 corse, oggi l’incidente tra la stazione Garibaldi e quella di porta Nolana.