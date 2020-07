Napoli, 50enne evade dai domiciliari per prendere un caffè al bar: arrestato

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per evasione Raffaele De Falco, 50enne. I militari – nell’ambito di uno dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di napoli – lo hanno notato mentre stava entrando in un bar poco lontano dalla sua abitazione. Entrati nell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno trovato de falco che – al banco – stava sorseggiando un caffè. L’uomo, alla vista dei militari è rimasto di stucco. Al 50enne non è restato altro che consegnarsi senza opporre alcuna resistenza. Arrestato, De Falco è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA