Sabato 12 Gennaio 2019, 13:05

Caffetteria di Mugnano frequentata da soggetti in odor di camorra, la Questura dispone la chiusura per il “Novecento” di via San Lorenzo. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Napoli sulla base dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Mugnano. Il bar "Novecento" dovrà, a partire da questa notte, restare chiuso per quattro giorni. I frequentatori "scomodi" del noto esercizio commerciale, ubicato a due passi dalla villa comunale, orbitano nel giro del clan Amato-Pagano, egemone principalmente nei comuni di Mugnano e Melito.