Martedì 14 Agosto 2018, 17:34

TORRE DEL GRECO - Ritrovato legato con il collare ai binari della Circum e tratto in salvo dai vigili urbani. Una nuova storia di un cane abbandonato rimbalza sui social e innesca una gara di solidarietà.Protagonista un cane meticcio di colore bianco tratto in salvo dagli agenti di polizia municipale dopo una segnalazione e che ora attraverso Facebook prova a trovare una casa. «Ha bisogno di aiuto» scrive Anna, tra le prime ad avere lanciato l’appello per il cagnolino che, dopo l’impegno dei caschi bianchi, ha trovato sistemazione presso il canile convenzionato con il Comune. «Spero che quel verme del suo padrone faccia una brutta fine» uno dei commenti più eloquenti al post.