Non si arrestano i decessi per il coronavirus, che colpisce anche la comunità scolastica dell’istituto comprensivo 3 del Parco verde. Non ce l’ha fatta la 59enne maestra Anna Iovino, ricoverata presso l’ospedale di Maddaloni, stroncata dal maledetto virus che fa salire a 21 il numero delle vittime. Anna, molto conosciuta e stimata, insegnava nel plesso “Bruno Ciari” di via Necropoli, dove per anni ha ricoperto anche il ruolo di collaboratrice del dirigente scolastico.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Faq Dpcm 3 dicembre: spostamenti, sanzioni, quarantena, fidanzati. Le... IL PUBBLICO IMPIEGO Statali, confermato sciopero del 9 dicembre: no dei sindacati... BRESCIA Anziano trovato morto per terra in ospedale, choc nel Bresciano. La...

LEGGI ANCHE Statali, confermato sciopero del 9 dicembre: no dei sindacati all'offerta del ministro Dadone

“Quando muore una persona che ha condiviso un percorso di vita e di lavoro un pezzo della tua vita se ne va - commenta sui social il preside Bartolomeo Perna - quando perdi nello stesso tempo una persona amica, una maestra fantastica e una persona speciale, perdi tutto. Ti senti solo. Ora bisognerà andare avanti senza di te, nella tua memoria e per onorarti sempre. Un abbraccio maestra. Un abbraccio da tutti noi, uniti e stretti nel nostro dolore”. “Mancherà - commenta con le lacrime agli occhi Rossella Angelino, insegnante collaboratrice del preside - soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo. Noi tutti verseremo tante lacrime e sicuramente passeremo giorni non felici. È inutile far finta di niente! Ma poi ci guarderemo indietro, penseremo al tuo sorriso e, insieme o in solitudine, ci ricorderemo delle tue parole, ci ricorderemo che un giorno saremo di nuovo assieme e ritorneremo a sorridere. Ci ricorderemo che non sei andata via per sempre e che questo improvviso saluto è stato solo un arrivederci”. L’ultimo bollettino dell’Asl Napoli 2 Nord fa registrare 1004 positivi, 729 guariti e 10 ricoveri in ospedale di cui uno in terapia intensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA