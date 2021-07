Hub vaccinale nella scuola di Caivano: respinto dal Tar il ricorso dei genitori

Il Comune di Caivano e il ministero dell'Interno hanno vinto il ricorso in primo grado contro i genitori dell’istituto comprensivo "Cilea-Mameli".

In circa 170 si erano opposti all’allestimento del centro vaccinale anticovid nella palestra dell’edificio di via Mameli per problemi di sicurezza e di tutela della salute degli alunni, impugnando così l'ordinanza emessa dal sindaco Enzo Falco.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante Delta, due 18enni napoletani contagiati a Maiorca:... L'EPIDEMIA Covid in Campania, contagi ancora alti ma una sola vittima di... LA SVOLTA Un nuovo centro vaccinale a Caivano,la soddisfazione per il sindaco...

Ma ora la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione al Comune con l’emissione di una sentenza breve, senza neanche entrare nel merito della querelle, ma bocciando l’istanza dei ricorrenti, perchè il ricorso sarebbe inammissibile.

Inoltre il Tar ha disposto per i ricorrenti il pagamento in solido di 1.500 euro al Comune ed al Ministero. Da segnalare che a tutt’oggi il previsto centro vaccinale alla "Cilea-Mameli" non è stato ancora allestito anche perchè l’opposizione dei ricorrenti aveva indotto l'Asl Napoli 2 Nord a non proseguire nella messa a regime dell’iniziativa.

Dunque ora il Comune di Caivano potrebbe attuare il provvedimento già deliberato dal sindaco Falco per l’istituzione dell’unico centro vaccinale sul territorio, anche se contro tale decisione la controparte potrebbe verosimilmente ricorrere al Consiglio di Stato.

«Il nostro obiettivo - precisa la fascia tricolore - è quello di tutelare la salute pubblica attraverso la vaccinazione anticoronavirus di tutti i residenti in un hub vaccinale ubicato sul nostro territorio, eliminando così pure i disagi per recarsi in altre strutture del circondario».