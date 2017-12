Anziana stilista morta nell'alloggio-topaia: interrogato il tuttofare napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 10:17

CAIVANO - Nata a Milano, residente a Pavia, morta in solitudine la notte di Natale in un appartamento-topaia di Caivano, in un'abitazione senza mobili, occupata da così tanti scatoloni, cianfrusaglie, abiti ammucchiati alla rinfusa, tanto da sembrare un deposito. Una tragedia silenziosa, sfuggita ai servizi sociali e ai pochissimi amici della vittima, la stilista Bruna Raspanti, 76 anni, tanti acciacchi fisici e pochissima voglia di combattere le sue malattie tanto, da non curarsi e arrendersi e consegnarsi, chissà consapevolmente, giorno dopo giorno alla morte. Che se l'è portata via in un giorno di festa, famiglia e buoni sentimenti. La donna è stata trovata priva di vita ieri mattina nella sua abitazione al primo piano del lindo condomino «Puccini 2», in Via Puccini a Caivano, completamente nuda, in posizione supina, avvolta in una leggera coperta.A scoprire il cadavere un amico di vecchia data che le faceva da autista e tuttofare quando Bruna Raspanti veniva a Caivano per andare a trovare il marito Angelo Macciò, 84 anni, ospite da anni in una struttura per anziani non autosufficienti. L'uomo ha immediatamente telefonato al 118, chiedendo l'immediato intervento di un'ambulanza. E sono stati gli stessi sanitari del pronto intervento ad avvertire i carabinieri dell'avvenuto decesso della donna, trovata in una casa in estremo disordine, scenario purtroppo abituale di una rapina in casa. Sul posto i militari della compagnia di Casoria, diretta dal tenente Davide Franco, i carabinieri della locale tenenza, e colleghi della sezione rilievi del comando territoriale di Castello di Cisterna, il cui comandante, il colonnello Gaspare Giardella ha diretto sul posto le prime fasi dell'indagine, affidata al pubblico ministero Vittoria Petronella, della procura di Napoli Nord, giunta in Via Puccini insieme al medico legale.