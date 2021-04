Spaccio di droga al parco Verde di Caivano, arrestati due pusher

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli Nord Luigi Nicoletti e Pasquale Natale, di 29 e 21 anni, entrambi di Caivano. Nicoletti era già detenuto in carcere per altri reati.

L’arresto scaturisce da un intervento dei carabinieri del 28 febbraio scorso: i militari dell’arma – durante uno dei tanti servizi di perlustrazione – hanno notato i due nei pressi dell’isolato A5/3 del parco Verde mentre vendevano sostanza stupefacente.

Il 21enne – la vedetta – ha visto i carabinieri ed è fuggito. Il 29enne – il pusher – è rimasto “scoperto” e non si è accorto dell’arrivo dei militari. Si è affacciato dalla feritoia del cancello utilizzata per smerciare la droga ed è stato riconosciuto dai carabinieri. L’uomo è fuggito ma durante la corsa perdeva un marsupio con all’interno 30 dosi di marijuana, cinque di eroina, 43 dosi di cocaina e 95 dosi di crack. I carabinieri hanno sequestrato la droga ed anche le due ricetrasmittenti che i due utilizzavano per comunicare e che erano state abbandonate all’arrivo della pattuglia.

I carabinieri hanno segnalato l’episodio all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dei due indagati. Il 21enno è stato condotto al carcere di poggioreale in attesa di giudizio.