Prova ad allontanare i carabinieri per evitare controlli: arrestato per droga ed evasione

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato un 36enne del posto già sottoposto ai domiciliari per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti.

I militari hanno raggiunto la sua abitazione per un controllo di routine. Notata la pattuglia, nonostante la misura che imponeva di restare in casa, l'uomo è uscito in strada e ha strattonato i carabinieri. Ha poi preso a pugni la vettura di servizio senza danneggiarla.

È poi rientrato in casa, gridando ai militari di andare via. I carabinieri hanno approfondito il controllo e durante una perquisizione hanno rinvenuto 56 stecchette di hashish per complessivi 75 grammi e 56 grammi di marijuana.

Il 36enne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio

