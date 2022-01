A casa una volante della polizia: si realizza così il sogno di un bambino affetto da una malattia rara

Mai se lo sarebbe aspettato di incontrare da vicino proprio dei veri poliziotti che tanto sognava. E così si è avverato il desiderio del piccolo Andrea Pino, affetto da una rarissima malattia che, purtroppo, abbassa sensibilmente le sue difese immunitarie tale da impedirgli di allontanarsi dalla sua dimora di Pascarola, la grossa frazione di Caivano.

Un sogno nel cassetto che da sempre il bambino aveva confidato ai suoi genitori. Un sogno che ora si è finalmente realizzato. Un sogno che gli ha donato un poco di spiensieratezza e di allegria.

A fargli visita è stata una volante del commissariato di Acerra, grazie alla segnalazione effettuata dai volontari dell’associazione "teniamoci per mano", che avevano segnalato al presidio di polizia acerrano il caso di Andrea Pio.

E così, grazie anche alla Questura di Napoli, gli agenti, rigorosamente in divisa e con la volante di servizio, si sono recati sul posto, donando ad Andrea Pino anche vari gadget tra cui uno zaino ed il berretto.

Ma, naturalmente, non poteva mancare anchee la tipica paletta simbolo della polizia di stato, oltre, ad immortalare poi l’esclusivo evento per il “mini poliziotto” in un indimenticabile scatto fotografico.