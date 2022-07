Caivano, nella caserma dei carabinieri l'aria condizionata non funziona

Carabinieri al caldo nel nuovo presidio di legalità a Caivano. Da pochi giorni è nata la nuova Compagnia, a pochi passi dal rione dello spaccio, eppure gli uomini dell’Arma continuano a fare i conti con i vecchi problemi. Da tempo, infatti, i militari si trovano ad affrontare il freddo in inverno e il caldo durante l’estate. Con l’aumento delle temperature degli ultimi giorni, la situazione è diventata insostenibile. L’organizzazione sindacale N.S.C.- Nuovo Sindacato Carabinieri ha scritto al sindaco Enzo Falco per chiedere interventi tempestivi: «Il Comune è proprietario dello stabile della Caserma dei Carabinieri in Via Frattalunga. Dobbiamo salvaguardare ogni giorno chi lotta per garantire un futuro migliore ai cittadini di Caivano».

È stato richiesto il ripristino dell’impianto di climatizzazione centralizzato della struttura: «Non possiamo deludere le aspettative di migliaia di cittadini onesti che hanno chiesto per anni l’adeguamento dell’unico presidio di legalità esistente sul territorio. Dobbiamo garantire le giuste condizioni lavorative ai carabinieri garantendo luoghi di lavoro dignitosi ed adeguati al ruolo svolto. Lo dobbiamo a loro per la tutela della sicurezza dei cittadini di Caivano».

La fascia tricolore ha annunciato che entro domani arriveranno le prime novità: «Siamo impegnati da tempo a rimuovere le difficoltà che i nostri carabinieri vivono quotidianamente. Siamo riusciti a recuperare risorse per 300.000 euro che saranno utilizzate per una manutenzione straordinaria dello stabile. Domani saranno aperte le buste della gara d'appalto. Nelle more l'amministrazione fornirà dei condizionatori e dei maxi ventilatori. Sto seguendo personalmente la questione».

La nuova Compagnia è stata inaugurata lo scorso venerdì. Nell’occasione, il tenente colonnello Nicola De Tullio ha presentato il capitano Antonio Cavallo, a capo del presidio.