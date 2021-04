Caivano, un commerciante si espone in vetrina insieme ai manichini

Si espone in vetrina insieme a due manichini. Singolare iniziativa di un commerciante di Caivano che, in attesa della riapertura al pubblico della sua buotique di Corso Umberto I, si mostra in vetrina sulla centralissima arteria che collega il paese alle città di Napoli e Caserta, lanciando così una nuova e personale strategia di marketing.

L’iniziativa è dell'esercente Luigi Aiello, titolare del punto vendita di abbigliamento “Londoni Salotto Sartoriale”, una produzione quarantennale artigianale e familiare di abiti sartoriali.

Nel periodo di lockdown il negozio di Aiello ha forzatamente tenuto abbassate le saracinesche, ma ora, in vista della imminente zona arancione per la Campania, i clienti potranno, finalmente, ritornare a visitare il suo punto vendita e visionare anche i nuovi abbigliamenti.

Intanto Luigi, in attesa della riapertura, prevista per lunedì prossimo 19 aprile, dopo aver predisposto il suo outfit maschile, ha indossato i panni dei manichini, osservando i passanti dalla vetrina e dall'inedita e "differente visione".