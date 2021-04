Caivano, due consiglieri comunali positivi al Covid: tamponi per tutti

Scatta l’allarme al Comune di Caivano, in seguito al riscontro di positività al coronavirus di due consiglieri comunali. E così il sindaco Enzo Falco ha già attivato tutte le procedure per la somministrazione rapida dei tamponi a tutti i rappresentanti del civico consesso e ad alcuni dipendenti che sono stati a stretto contatto con i contagiati.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Torre del Greco, scommesse abusivein un negozio: due denunciati IL DEGRADO Rifiuti abbandonati nella Foresta di CumaLa denuncia:... LE INDAGINI «Sparo a tua sorella e tua nipote»:6 arresti per... L'INIZIATIVA Covid, protesta dei bus turisticidavanti alla sede della Regione...

I due consiglieri positivi al Covid-19, che sono già in quarantena, per ora non hanno accusato particolari sintomi.

Intanto il presidente del parlamentino locale, Francesco Emione, per motivi precauzionali e dei prevenzione, ha disposto che le commissioni consiliari in presenza già convocate debbano essere immediatamente sospese.

Pertanto tutte le riunioni consilari dovranno essere programmate ed organizzate esclusivamente per via telematica ed inviando un preavviso al segretario comunale di almeno due giorni prima dell’atto di convocazione delle stesse sedute.

“Inoltre - precisa - Emione - i presidenti delle commissioni municipali devono inviare tutti gli atti relativi alla convocazione all’apposito indirizzo email (ced@comun.caiveano.na.it). Successivamente sarà attivato e comunicato agli interessati il relativo link per accedere alla piattaforma dedicata”.