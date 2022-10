Arrivano importanti novità per i cittadini di Caivano. Il Comune, in occasione della festività dei morti, metterà a disposizione ben mille posti per il parcheggio delle auto, che saranno disponibili presso l’ex centro polivalente “Delphinia” di via Necropoli, per scongiurare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Sarà attivato, da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre, anche il servizio navetta per diverse aree cittadine, comprese le frazioni di Casolla Valenzano e Pascarola: da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre, dalle ore 8 alle ore 16.30, e mercoledì 2 novembre, dalle ore 8 alle ore 11.30.

Inoltre, il comando della polizia locale, coordinato dal comandante Espedito Giglio, ha provveduto a far installare un’apposita segnaletica delle aree interessate alla sosta, che saranno controllate in cooperazione dei carabinieri dell’arma della locale Compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo.

Ma all’interno del cimitero ci sarà anche una postazione fissa sanitaria con lo stazionamento di un’autoambulanza, mentre per i cittadini che non possono deambulare sarà possibile utilizzare pure un’auto elettrica per spostamenti all’interno dello stesso cimitero.