Caivano, crolla il tetto alla scuola Rodari durante la mensa: sfiorata la tragedia

Un forte tonfo e poi la scoperta dell’intonaco crollato dal tetto del plesso Rodari di Caivano. Questa mattina nell’istituto scolastico è stata sfiorata la tragedia. Fortunatamente, gli alunni non erano in aula perché si trovavano in mensa. Il bilancio sarebbe potuto essere diverso.

La minoranza vuole vederci chiaro. Il consigliere Gaetano Ponticelli è alla ricerca di risposte: «Parliamo di un tetto che è stato sistemato da appena sei mesi, come è possibile che sia successo tutto questo? L'assessore all'Istruzione oltre a fare le passerelle, cosa fa? E adesso gli chiediamo noi a gran cosa deve fare: dimettersi. Chiederemo anche l’accesso agli atti e ci rivolgeremo alle forze dell’ordine».

L’assessore ai Lavori pubblici Carmine Peluso si è recato immediatamente sul posto: «Ho fatto il sopralluogo con i tecnici del Comune. Si è staccato un pezzo di intonaco con il cemento dal solaio. Non c'erano bambini in aula, erano in pausa pranzo. Mi sono subito attivato per far arrivare la ditta della manutenzione e mettere tutto in sicurezza. Ho chiesto anche un ingegnere per un sopralluogo più approfondito con la verifica del solaio. I bambini devono essere al sicuro».