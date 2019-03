Caivano: cocaina negli ovetti Kinder, due colpi di clacson per «chiamare» il pusher

Martedì 26 Marzo 2019, 14:46

Gli agenti del commissariato Afragola hanno arrestato Raffaele Palmieri, 18enne napoletano, per spaccio di sostanza stupefacente.Durante i controlli antidroga a Caivano, nei pressi di un edificio in via Tamigi, i poliziotti hanno notato che, al segnale concordato del doppio suono di clacson, il giovane usciva e effettuava lo scambio droga-soldi con l’acquirente.In una tasca della felpa il ragazzo nascondeva 12 grammi di cocaina, già confezionata e stipata in ovetti di plastica Kinder e la somma di 100 euro, suddivise in banconote di vario taglio.Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.