Caivano, spaccio di droga ai domiciliari con rete di telecamere: sequestrata cilindro-pistola artigianale

Antonio Natale, 31enne ai domiciliari, è nell’elenco dei carabinieri della tenenza di Caivano dei detenuti da controllare. Intorno alle 23 i militari vedono tre persone uscire dalla porta della sua abitazione al piano terra: il gruppo nota le pattuglie e si rifugia nuovamente all'interno. I carabinieri intervengono e riescono a bloccare i tre mentre cercano di allontanarsi dall'uscita sul retri: si scopre così che erano nell'abitazione per comprare droga. Natale viene arrestato.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Caivano, spaccio di droga in casa: sequestrata cilindro-pistola... L'INCHIESTA Droga nel carcere di Secondigliano, droni per inviare anche i... L'OPERAZIONE Blitz al Parco Verde di Caivano: mille dosi di stupefacenti, tre... LA CAMORRA Camorra, l'avanzata del clan scissionista da Melito all'ex...

Durante la perquisizione viene sequestrato un sofisticato impianto di videosorveglianza con sette telecamere, quattro installate all’esterno, e un televisore di 50 pollici dove erano trasmesse in diretta le immagini esterne e interne. E ancora una pistola artigianale compatibile con proiettili calibro 7,65 e 32 auto (in sostanza un cilindro metallico con un grilletto), 23 proiettili (13 a salve), 52 grammi di cocaina, 110 di hashish, una bustina di marijuana, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Ingegnoso il nascondiglio: era tutto nascosto in un armadietto metallico con apertura elettrica con un cassetto coperto da un attaccapanni, murato nella parete del locale lavanderia. Natale è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, di arma da sparo clandestina e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo.