Caivano, furto di energia elettrica: multato e denunciato titolare laboratorio alimentare

Il furto di energia elettrica e l’inosservanza in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema Haccp (un insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti), è costata cara al titolare di un esercizio di trasformazione e produzione di alimenti, che è stato denunciato e sanzionato con una multa di duemila euro.

APPROFONDIMENTI CRONACA Capri, entrano nella grotta azzurra: turisti in tender denunciati LE VIOLENZE Maltratta la moglie davanti ai figli: ​disposto il divieto di... LA SOLIDARIETÀ Vigile aggredito a Torre Annunziata, solidarietà del comitato...

E così la polizia locale, coordinata dal comandante Espedito Giglio, nel corso di una verifica effettuata in cooperazione con i tecnici dell’Asl Napoli Nord 2 ed il personale verificatore di E-Distribuzione, ha scovato le inadempienze sanitarie e la sottrazione illecita di energia elettrica da parte di un commerciante.

Il titolare del laboratorio alimentare con l’ausilio di un magnete applicato sul contatore ne rallentava fino all'85% la registrazione dei consumi.

All’interno dell’esercizio commerciale, oltre allo stesso titolare, è stata identificata anche un’altra persona che stava svolgendo attività di lavorazione di un composto alimentare.

Inoltre, dopo aver sequestrato e sostituito il vecchio contatore, considerando che i prodotti in lavorazione (circa 300 kg) non potevano più essere conservati in frigo e, visto il rischio di deperimento degli stessi, sono stati spediti ad un’altra ditta per la relativa distruzione.