Incendio a Caivano, controlli Arpac: nessun aumento significativo diossine

A seguito dell'incendio che si è sviluppato venerdì 24 giugno alle spalle del campo rom di Caivano (località Cinquevie), i tecnici Arpac del dipartimento di Napoli hanno installato un campionatore per il monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera a circa 200 metri in linea d'aria dall'epicentro del rogo. A un primo sopralluogo, i tecnici hanno osservato che le fiamme hanno coinvolto autovetture, stoffe, guaine, frigoriferi, gomme, olio motore e materiale plastico utilizzato in edilizia.

APPROFONDIMENTI LA TERRA DEI FUOCHI Caivano, rogo di rifiuti tossici alle spalle del campo rom L'EMERGENZA Allarme ambientale in Terra dei Fuochi: pronti il vertice tra i... IL CASO Terra dei fuochi, incendi a raffica in tutta l'area a nordest di...

Nelle ore successive all'incendio non si sono riscontrati aumenti significativi delle concentrazioni degli inquinanti monitorati attraverso le stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e il laboratorio mobile già attivato la scorsa settimana. Il 18 giugno infatti un altro incendio aveva coinvolto un deposito di automezzi sempre nel comune di Caivano per il quale si è proceduto al monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera attraverso un campionatore e al monitoraggio di inquinanti quali benzene, tolue