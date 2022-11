Incendio a Caivano: corso Umberto I invaso dalle fiamme. Intervenuti questa notte verso le 2,00 i carabinieri della compagnia locale, che insieme ai vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma ciò che è certo è che le fiamme hanno danneggiato una struttura in legno, l'ex casa dell'acqua, all'interno della villetta comunale.

I carabinieri stanno indagando sull'accaduto.