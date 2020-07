Incendio in deposito toner nel Napoletano domato dai vigili del fuoco

Caivano - Intervento dei vigili del fuoco per domare un incendio in un deposito in località Cinquevie. La zona è al confine con Afragola e Acerra, e sul posto, anche i volontari Antiroghi di Acerra per documentare l'ennesimo nuvolone grigio visibile dall'Asse Mediano. I caschi rossi della 12 b di Afragola, operando dal tetto sono riusciti a spegnere le fiamme, è intervenuta anche la squadra speciale NBCR nucleo batteriologico e sostanze chimiche. Non si registrano feriti, lo stabilimento, dalle prime ricostruzioni, verrebbe utilizzato come deposito di toner, laser e inkjet. Si indaga sulle cause, nell'aria un odore molto acre. © RIPRODUZIONE RISERVATA