Caivano, pauroso incendio nei pressi dell’uscita dell’asse mediano Nola-Villa Literno

CAIVANO. Grande paura per i cittadini per un vasto incendio tutt’ora in atto nei pressi del parco verde, all’uscita dell’asse mediano Nola Villa - Literno e ai confini con Orta di Atella.

A fuoco numerosi materiali in plastica e legno, verosimilmente tossici, e decine di pneumatici.

Una nuvola di fumo nero alta circa 30 metri, visibile anche a distanza di chilometri, spinta dal vento sta dirigendosi anche verso le città di Crispano e Frattaminore.

I rifiuti sono ammassati accanto ad un ex campo rom abusivo, ora disabitato.

Sul posto sono giunte già alcune autobotti dei vigili del fuoco, che stanno tentando di arginare e spegnere il drammatico rogo, che si trova a poche decine di metri da un deposito di auto.

L’incendio sta letteralmente appestando l’aria dell’intero circondario a nord di Napoli..