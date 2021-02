Caivano, insegnante positiva al Covid: chiuso l'istituto comprensivo Cilea-Mameli

Emergenza Covid-19. Saranno sospese per domani mercoledì le lezioni in presenza per gli alunni dall’istituto comprensivo “Cilea-Mameli” di Caivano. Il provvedimento è stato adottato dalla dirigente scolastica Rosaria Peluso, dopo aver registrato un caso di positività al coronavirus tra i docenti.

“L’istituto di via Caputo resterà chiuso in via precauzionale - precisa la preside - le attività didattiche di tutti gli ordini di scuola dei plessi Cilea e Mameli, nella giornata del 3 febbraio 2021, si svolgeranno in modalità Dad".

Giovedì, 4 febbraio, le attività riprenderanno regolarmente in presenza con gli orari già in vigore, mentre i docenti posti in quarantena fiduciaria svolgeranno le attività di didattica a distanza”.

Sempre domani all’istituto comprensivo “Milani” di via Foscolo, prima dell’apertura, sarà effettuata una sanificazione straordinaria, con ingresso posticipato dei bambini alle ore 8.30.

Intanto l'ultimo bollettino dell'Asl Napoli 2 Nord fa registrare 34 decessi, 508 positivi, 1475 guariti e 9 ricoveri ospedalieri, di cui 2 in terapia intensiva.

