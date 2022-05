A Caivano non si abbassa l’attenzione dei carabinieri nel Parco Verde dove quotidianamente vengono effettuati servizi a largo raggio e perquisizioni. Durante una di queste operazioni i militari della locale tenenza hanno rinvenuto in un sottoscala dell’isolato B2 una cartucciera in cuoio, 19 cartucce calibro 12 e una dose di marijuana. Indagini in corso da parte dei carabinieri volete ad individuare i responsabili.