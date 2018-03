Muore a 17 anni mentre si allena in piscina, la Procura apre un'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Marzo 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 10:42

CAIVANO - Un'ultima bracciata in vasca e poi la morte. Choc nella piscina Delphinia Sporting Club di Caivano, dove ieri pomeriggio Mario Riccio, 17 anni, nuotatore di interesse nazionale del settore agonistico della società Acquachiara di Pomigliano, ha accusato il mortale malore che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati immediati. Ma massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca e persino l'uso di un defibrillatore non sono riusciti a strappare alla morte il povero ragazzo.Sul posto i carabinieri della locale tenenza e i militari della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo, che hanno avviato le indagini sotto la direzione del pubblico ministero Rossana Esposito della Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco. Il magistrato ha disposto il sequestro giudiziario della salma, che è stata portata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico federiciano, in attesa che il pubblico ministero ordini l'autopsia. In caso di decesso di un atleta, apparentemente sano e controllato dalle strutture sanitarie della società di appartenenza c'è un protocollo specifico da seguire nelle indagini, come è accaduto recentemente per il caso di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto durante il sonno nella notte tra sabato e domenica scorsa a poche ore dal match contro l'Udinese. Per questo sarà necessario sottoporre la salma del giovane nuotare all'esame autoptico per chiarire le cause di questa morte improvvisa, esami tossicologici compresi.Al vaglio degli investigatori anche le modalità del soccorso prestato al diciassettenne, le misure di sicurezza e quelle del pronto soccorso della struttura, e se c'è stato al momento dei soccorsi l'impiego del personale formato e certificato.