Venerdì 6 Settembre 2019, 08:03

I carabinieri hanno sequestrato dosi di hashish e marijuana nel rione Iacp di Caivano. La droga era nascosta in alcune buste di plastica, messe ai piedi di un container abbandonato in via Atellana. Nonostante sembrassero rifiuti, i carabinieri della tenenza locale si sono insospettiti e ne hanno controllato il contenuto scoprendo che si trattava di droga. Così hanno sequestrato 30 bustine di marijuana per un peso complessivo di 35 grammi, 63 grammi di hashish avvolti in 41 involucri in carta alluminio e 8 stecchette di hashish per totali 46,8 grammi.