Caivano, off limits per un mese e mezzo il cavalcavia che collega alla Tav

A Caivano sarà chiusa al traffico veicolare per circa un mese e mezzo l’importante arteria di via Prolungamento Scotta.

Una strada, questa, con un flusso di circolazione importante, che consente agli automobilisti di poter raggiungere in tempi rapidi sia la stazione ad alta velocità di Afragola che il comune di Acerra ed il centro commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola di via santa Maria la Nova

Il provvedimento della chiusura del cavalcavia è stato adottato per consentire i necessari lavori di manutenzione dell’autostrada A1 Milano-Napoli (nel tratto fino a Ceprano), predisposta da Autostrade per l’Italia.

Pertanto il transito di autoveicoli e automezzi, che devono raggiungere tali destinazioni, sarà ora deviato per via Rosselli e/o per l’asse mediano.