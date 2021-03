Caivano, si insedia il nuovo comandante dei vigili urbani Postiglione

E’ il tenente colonnello Salvatore Postiglione, 66 anni, il nuovo comandante della polizia municipale.

Un ruolo, questo, rimasto finora ancora vacante, dopo il trasferimento nei mesi scorsi del maggiore Gaetano Alborino ad altro incarico, presso la Città Metropolitana.

Il neo numero uno del Comando di Corso Umberto I, in servizio attualmente anche presso il Comune vesuviano di Pollena Trocchia, ricoprirà l’incarico a tempo parziale fino al mese di settembre del corrente anno.

Da segnalare che Postiglione, laureato in giurisprudenza, è membro anche della scuola regionale di polizia locale di Benevento ed ha prestato servizio in qualità di comandante dei caschi bianchi in varie città. Tra queste, Somma Vesuviana, Gragnano, Pollena Trocchia, Alife e Casavatore.