Sabato 9 Giugno 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:07

Caivano. Un operaio ha investito e ucciso una pecora sull’asse Pascarola, frazione di Caivano, mentre si stava recando al lavoro. La pecora è spuntata improvvisamente dalle campagne di Pascarola, l’uomo è finito con la testa sul parabrezza dell'auto, ferendosi alla testa. Trasportato in ospedale per trauma cranico, sono stati necessari una decina di punti di sutura. L’uomo è stato medicato e dimesso. Per l’animale, invece, l’impatto è stato fatale è morto immediatamente.