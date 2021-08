Caivano, palazzo a rischio crollo: famiglia evacuata e strada chiusa al traffico

I vigili del fuoco hanno disposto lo sgombero immediato di un vecchio palazzo a rischio crollo, situato in via Mercadante di fronte al Castello Municipale di Caivano.

All’interno del vetusto immobile viveva una famiglia di quattro persone, costretta ora a trovare ospitalità presso parenti.

Off limits anche il traffico pedonale e veicolare nel punto della strada di via Mercadante che la collega a via Capogrosso e via Don Minzoni, dove attualmente è ubicato il Comune.

A far scattare il provvedimento è stata la pericolosa caduta di calcinacci all’interno dello stabile. In precedenza lo stesso fabbricato, a causa della sua fatiscenza, era stato già abbandonato da altre famiglie, in seguito al cedimento di scale interne ed una parte dei solai. Predisposto un percorso alternativo per via De Paola.